Calcio a 5, brutta tegola per il Faventia: lungo stop per Salvatore Lombardi

Piove ancora sul bagnato: la sfortunata stagione del Faventia purtroppo continua a non dare segnali positivi per quanto riguarda la situazione infortuni. Le brutte notizie, però, questa volta riguardano un giocatore aggregato alla prima squadra che domenica mattina, durante la partita del campionato Under 19 contro l’Ic Futsal, ha rimediato una frattura alla tibia durante uno scontro di gioco fortuito. Si tratta di Salvatore Lombardi, laterale offensivo classe 1996 che nel corso della presente stagione sportiva ha collezionato 6 presenze in Serie B.

“L’infortunio – si legge nel bollettino diramato lunedì mattina dalla società – comporterà un periodo di stop di oltre due mesi per il giocatore”; una tegola che proprio non ci voleva, alla luce degli ultimi risultati della prima squadra guidata da Massimiliano Castellani, che sabato pomeriggio è stata sconfitta per la terza volta consecutiva dall’inizio dell’anno. Lombardi è solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni in cui i giocatori del Faventia sono incappati dall’inizio della stagione sportiva, la maggioranza dei quali tra l’altro non sono stati di tipo muscolare e quindi non riconducibili alla preparazione atletica, bensì ad altre circostanze. La scorsa settimana la società aveva dato comunicazione circa le condizioni di Nicolò Garbin, sottoposto ad intervento chirurgico per un infortunio ai legamenti occorsogli nel periodo estivo. Anche in questo caso, nonostante l’intervento sia stato brillantemente superato, i tempi di guarigione supereranno i sei mesi. Sta invece recuperando il secondo portiere classe 1997 Massimiliano Resta, per il quale il rientro in campo è previsto all'inizio del mese di marzo, mentre Lorenzo Lesce, escluso dai convocati sabato scorso, dovrebbe rientrare prima della partita contro l'Alma Juventus Fano in programma per il 17 febbraio.