Calcio a 5, il Faventia affronta in amichevole il Città del Rubicone

Continua la preparazione del Faventia in vista del primo impegno ufficiale, il turno di Coppa Divisione in programma sabato 22 settembre al Palacattani. La squadra manfreda lunedì torna al lavoro dopo il riposo di un giorno concesso dal tecnico Davide Placuzzi al termine della seduta mattutina di sabato svoltasi sulla sabbia del Beach Park di Faenza.

Per lunedì è previsto ancora lavoro fisico per tutti al quale seguirà una sessione di allenamento col pallone. Lavoro differenziato invece per Conti e Garbin, ancora alle prese con le cure riabilitative dei propri infortuni. Martedì sera invece il Faventia affronterà in amichevole il Città del Rubicone, formazione di Serie C1 (Ore 19,30 al Palacattani). Sicuramente il test servirà al tecnico ed al suo staff per iniziare a provare qualche tattica e per valutare lo stato di forma complessivo dei giocatori. Per l’amichevole è possibile che Placuzzi possa convocare qualche altro under oltre ai già aggregati Pagliai, Matteuzzi e Vassura visto che la selezione giovanile ha ben figurato nel triangolare amichevole svoltosi domenica al Cattani contro Imolese e Russi.

Continuano invece le preparazioni precampionato degli esordienti e dei giovanissimi del settore calcio del Faventia. I giovani manfredi hanno sostenuto due amichevoli nel weekend, entrambe in trasferta rispettivamente contro Modigliana e Sanpaimola. Particolarmente apprezzata la prestazione dei Giovanissimi 2004/2005, che nel test a Imola hanno pareggiato 3-3. La formazione è la prima in assoluto del Faventia che da quest'anno parteciperà ad un campionato giovanile agonistico di calcio a 11.