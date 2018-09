Calcio a 5, il Faventia mastica amaro dopo il ko col Cesena: "Serve sacrificio"

Il Faventia mastica amaro. Il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Divisione ai rigori contro il Cesena i manfredi si leccano le ferite consapevoli che le situazioni da migliorare sono tante e che il tempo purtroppo è tiranno. Già sabato pomeriggio infatti il Faventia ospiterà al Palacattani il Corinaldo nel match valido per le qualificazioni alla Coppa Italia. Una partita sulla carta insidiosa che oltre a presentarsi come un’occasione immediata di riscatto, sarà per i biancazzurri l’ultima opportunità per provare nuovi schemi e nuove tattiche in vista dell’inizio del campionato.

“Contro il Cesena non abbiamo fornito assolutamente una prestazione all’altezza - ha commentato il tecnico del Faventia Davide Placuzzi - ed anche se il nostro obiettivo è raggiungere i playoff in campionato, puntavamo ad andare avanti il più possibile in tutte le competizioni. In Coppa Divisione siamo stati eliminati dal Cesena, la quale ha avuto il merito di presentarsi a Faenza con il solito spirito vincendo poi alla lotteria dei rigori”.

Al di la del risultato però la prestazione dei manfredi non è dispiaciuta. La squadra, soprattutto nel primo tempo ed in occasione dei supplementari, ha mostrato valide idee di gioco e buone individualità tecniche che possono far ben sperare per il prosieguo della stagione a cominciare dalla partita in programma sabato alle 15,00: “Sabato riceveremo la visita del Corinaldo - ha concluso il tecnico - e proveremo ad insidiarlo nonostante gli infortuni e gli acciacchi, per superare il turno almeno in Coppa Italia. In ogni caso questa squadra deve lavorare tanto e sotto un’unica direzione, dedicandosi al sacrificio, cosa che contro il Cesena si è vista molto poco”.

La settimana di preparazione continuerà come da programma con le sedute quotidiane di allenamento e l’amichevole contro l’Osteria Grande di C1 che si disputerà martedì alle 19,30 al Palacattani.