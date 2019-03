Calcio a 5, il futsal è arrivato a Faenza con le semifinali di Coppa Italia

Il futsal è arrivato a Faenza. La Final Eight di Coppa Italia è entrata nel vivo. Il PalaCattani e il nuovo parquet blu della Divisione Calcio a cinque sono pronti ad accogliere l’evento dell’anno, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e con la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

Sarà un weekend da non perdere: si comincia sabato mattina dalle 10 con le semifinali di Serie A femminile, si prosegue nel pomeriggio (16 e 18.30) con quelle di Serie A maschile in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202, telecronaca di Daniele Barone e commento tecnico del c.t. della Nazionale Alessio Musti). Domenica le finali: alle 10 quella dell’Under 19 maschile – i quarti sono in corso di svolgimento al PalaBoschetto di Ferrara, sabato mattina le semifinali a Russi –, alle 15 le donne, alle 18 l’epilogo in un palazzetto pieno di passione. Sono già oltre 2.000 i biglietti venduti, ma c’è ancora tempo per acquistare i tagliandi: botteghini aperti sia sabato che domenica dalle ore 11.

Venerdì mattina i protagonisti e le protagoniste delle semifinali hanno ricevuto l’abbraccio degli studenti degli istituti di Faenza. Le delegazioni delle squadre semifinaliste sono state invece ricevute in Comune dal sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, dalla consigliera regionale Manuela Rontini e dal presidente della Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro. “E’ un evento che dà visibilità al territorio e rappresenta un traino, sublimato dal lavoro con le scuole – le parole di Malpezzi –. Ringrazio la Divisione per aver scelto l’Emilia-Romagna e Faenza, come tutti coloro che si sono impegnati per l’evento. Sono certo che darà grandi soddisfazioni a tutti”. “Per me è un grande orgoglio vedere la realizzazione della Final Eight nella nostra città – ha detto Rontini – Grazie all’impulso del presidente Bonaccini abbiamo portato questo evento in Emilia-Romagna, è il segno che questa Regione crede nel sostegno e nell’incentivazione della pratica sportiva nel Paese”. “Stavolta abbiamo fatto qualcosa di veramente grande – ha ammesso Montemurro – Questa Final Eight 2019 rappresenta lo spartiacque definitivo tra il vecchio e il nuovo calcio a cinque. Aver realizzato un evento in questo modo, itinerante, con diverse categorie insieme spalmate su più giorni, con l’aiuto di Sky Sport…credo che mai fino ad ora non solo fosse accaduto qualcosa del genere, ma non fosse pensabile nemmeno nei nostri più lontani sogni. Gettare il cuore oltre all’ostacolo è sempre possibile, continuo a sostenere che nel calcio a cinque di minore non vedo nulla”.

Il programma

Ad aprire il sabato di Faenza sarà la Coppa Italia di Serie A femminile: alle 10, in campo le pugliesi della Salinis e la Lazio, mentre alle 12 sarà il turno di Kick Off (San Donato Milanese) e delle detentrici del trofeo del Montesilvano. Alle 16, tocca alla Serie A maschile: apriranno Feldi Eboli (dopo che la Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto il contro-ricorso della Lollo Caffè Napoli, punita con lo 0-6 a tavolino) e Italservice Pesaro; alle 18.30, in campo il Real Rieti e i detentori del trofeo dell’AcquaeSapone Unigross. In mattinata, a Russi, anche le semifinali Under 19: alle 10 Roma-Imolese Kaos, alle 12 la sfida tra la Fenice Veneziamestre e la vincente di Orange Asti-Virtus Rutigliano.

Biglietteria e beneficenza

Prosegue la vendita dei biglietti per le semifinali maschili di sabato 23 e le finali del pomeriggio di domenica 24 (ingresso gratuito per Donne, Under 14 e Over 65). E' online il sito ufficiale della Final Eight. L’intero incasso sarà devoluto alla donazione di un mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività alla sezione di Faenza dell’Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). I botteghini del PalaCattani di Faenza saranno aperti dalle ore 11 sia sabato 23 che domenica 24.

Villaggio Lnd e giovani in campo

All’esterno del palazzetto di Faenza che ospiterà le semifinali e le finali, sabato verrà allestito un “fun village” per l’intrattenimento dei più giovani, per celebrare i 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti, con mini-campi di calcio e tavoli di calcio balilla. La Final Eight di Coppa Italia rientra infatti nel calendario degli eventi in giro per l’Italia per festeggiare il prestigioso anniversario della Lnd. “Primi su ogni pallone”, il claim che accompagna tutte le attività organizzate dalla Lega. Sabato, dalle ore 12, nei campi di calcio antistanti il PalaCattani sono invece previste attività per le scuole calcio e i settori giovanili provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni d’Italia.