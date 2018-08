Calcio a 5, l'Us Russi presenta la nuova squadra di C2

Domenica è stata presentata la squadra di calcio a 5 dell’Unione Sportiva Russi per la stagione 2018/2019, che si appresta a partecipare al campionato di C2, dopo la promozione ottenuta nell’anno precedente. La squadra è stata rinforzata con l’acquisto di nuovi giocatori di esperienza e di talento. Mister Balducci è soddisfatto della squadra e pronto per affrontare questa nuova avventura in C2.

I primi appuntamenti della stagione arancionera vedono una serie di quattro amichevoli di precampionato (1, 4, 10 e 15 settembre), delle quali le ultime due si svolgeranno “in casa” presso il Campo sintetico di via Calderana e il Palazzetto dello Sport F. Valli, dove come da consuetudine sono attesi centinaia di spettatori. Durante la serata, che prevedeva cena e lotteria, sono state presentate anche la squadra Under 19 e quella degli Amatori.