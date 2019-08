Calcio a 5, l'Us Russi presenta le squadre alla città

Sabato 24 agosto alle 19 l’US Russi Calcio a 5 toglierà i veli di fronte alla città e ai suoi tifosi. Nella cornice dello Ziggy Bar di via Ungaretti, il club arancionero terrà il proprio vernissage, che prevede un ricco programma. Si inizierà alle 19 con la presentazione di tre delle quattro squadre del roster arancionero: Under 19, Under 21 e gli Sciucaren ad Ross, formazione iscritta al campionato amatoriale UISP. Dalle 20 ci si siederà a tavola per la cena di autofinanziamento con due tipi di menù, per adulti e per bambini. A seguire la presentazione della prima squadra, che disputerà la serie C1, e la serata si concluderà con la lotteria e la musica live de “Il Mistico e l’Aviatore”. Info e prenotazioni sui canali social dell’US Russi Calcio a 5.