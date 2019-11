Calcio a 5, la Mernap cerca il riscatto contro il Football Balca

La Mernap abbraccia i propri tifosi eccezionalmente di sabato pomeriggio, ospitando alle 16 il Football Balca Baricella, match che si giocherà nella palestra della scuola media di Granarolo Faentino. L’obiettivo dei faentini è di ritornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto contro il Campanella, gara che ha lasciato qualche rammarico nel gruppo, ma che è servita per far maturare e responsabilizzare i giocatori.

“Se abbiamo pareggiato contro il Campanella è soltanto colpa nostra – sottolinea l’allenatore Vincenzo Stranci -, perché abbiamo sbagliato troppe occasioni da gol e in un campionato come questo certi errori si pagano. Non mi interessa degli episodi e se il rigore nel finale ci fosse o non ci fosse: siamo noi i primi a dover recriminare. In settimana ci siamo confrontati e abbiamo capito che per essere competitivi bisogna sempre essere attenti e concentrati senza mai abbassare la tensione. Credo che quel risultato ci servirà per affrontare meglio il campionato. Il riscatto lo voglio vedere già contro il Football Balca, formazione che non molla mai e che gioca in maniera simile al Campanella pur avendo meno individualità. Si affida molto al pivot e ha un atteggiamento offensivo, a volte anche troppo come dimostrano le statistiche: ha infatti segnato e subito lo stesso numero di reti. Ancora una volta dovremo aggredire l’avversario e pressare per sessanta minuti, ma soprattutto dovremo essere molto più cinici davanti alla porta”.