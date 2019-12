Calcio a 5, la Mernap impatta contro la sfortuna: finisce 2-2 con Rimini

Sfortunata, imprecisa ma viva e vegeta. Nella nona giornata del campionato di serie D la Mernap priva di Gatti, Zin Dine e Putti impatta 2-2 contro i Dragons Rimini nonostante una buona gara in cui sono più i pali e le traverse colpite dai rossoneri che i gol complessivi segnati in campo. L’inizio di gara vede la squadra di Francesco Ghera andare sotto dopo soli 6’ per merito di Er Raissouni abile e rapido nello sfruttare l’errore difensivo dei faentini. Il primo tempo prosegue con qualche sussulto per alcune azioni costruite dalla Mernap ma non finalizzate, e con qualche evidente imprecisione in fase di impostazione, come quella di Slimani che per poco non consente ai riminesi di siglare il raddoppio. Con un legno per parte la prima frazione si chiude sul punteggio di 0-1.

Nella ripresa invece la Mernap torna in campo con più mordente. I Dragons faticano a contenere la verve di Venturelli e compagni e cumulano diversi falli come quello che al 4’ costa un calcio di rigore in favore dei faentini che Slimani manda alle stelle. Una manciata di minuti dopo Corapi riesce in qualche modo a raddoppiare sfruttando una mischia in area ma è in quel momento che la Mernap reagisce. Al 14’ Zaniboni trova l’angolo giusto per battere il bravo Michelotti, autore di diverse parate decisive, ed accorciare le distanze. Passa ancora tempo, la Mernap attacca senza sosta ma concede qualcosa in contropiede, il Rimini si difende bene e quando riesce ad arrivare in porta trova un

Resta insuperabile. I faentini in attacco trovano pali e traverse, al termine della gara se ne conteranno almeno 6, e sbagliano ancora un

calcio di rigore concesso senza appello dal direttore di gara per una trattenuta evidente di Er Raissouni ai danni del neoentrato Brunelli. Maski dal dischetto si fa parare il tiro diretto e la ribattuta, nel frattempo il Rimini arriva a 6 falli e dai 10 metri Venturelli riesce a piazzare la palla all’incrocio siglando il gol del pareggio. Il risultato non cambierà più, cambierà invece il conto delle occasioni sprecate dai padroni di casa che ancora con Slimani troveranno un’altra traversa da tiro libero.