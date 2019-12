Calcio a 5, la Mernap sconfigge il Russi e torna alla vittoria

Torna alla vittoria la Mernap, in una gara in cui si vedono molti schemi e tante azioni da gol. Al Palavalli di Russi contro la seconda squadra degli arancioneri di serie C1 la formazione faentina agli ordini di mister Ghera è infatti riuscita a portare a casa un netto 5-1 molto utile per il morale. La Mernap infatti ha aperto le marcature al 6’ con lo scatenato Slimani che ha siglato anche il raddoppio a metà della prima frazione, chiusa sullo 0-2. Nella ripresa poi i rossoneri hanno dilagato ancora grazie a Slimani, seguito da Leonardi e da Valentini. I gol di marca faentina sono stati intervallati all'8st dal gol della bandiera di Magalotti per i falchetti. Sebbene la vittoria non abbia valore per la Mernap in termini di punti conquistati visto che il Russi è fuori classifica, è stata però una gara molto utile al nuovo tecnico per provare in campo tante possibili rotazioni in vista della prossima gara, quella in programma domenica 8 dicembre alle 18 a Granarolo contro i Dragons Rimini.

RUSSI 1-5 MERNAP FAENZA

Russi: Casadio, Morini, Magalotti, Zoli, Aguzzoli, Rusticali, Miccolis, Tanesini, Babini, Cappiello, Franceschini, Vasile. All. Benedetti - Masetti

Mernap Faenza: Resta, Rezki, Zin Dine, Putti, Leonardi, Lanzoni, Maski, Valentini, Slimani, Brunelli, Masi, Tedesco. All. Ghera

Marcatori: 6’pt, 15’pt e 7’st Slimani (M), 8’st Magalotti (R), 14’st Leonardi (M), 32’st Valentini (M).

Ammoniti: Slimani