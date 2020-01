Calcio a 5, la Mernap si rituffa nel campionato

Forti della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Emilia Romagna, la Mernap si rituffa nel campionato con l’obiettivo di recuperare posizioni in classifica e di essere grande protagonista nel girone di ritorno. I rossoneri scenderanno in campo domenica alle 18 nella palestra della scuola media Strocchi di Granarolo Faentino contro lo Sporting Pianorese, formazione ancora a secco di punti, e regolata all’andata 14-0.

“Ci attende una gara da affrontare con la giusta mentalità – spiega l’allenatore Francesco Ghera–: la considero infatti una prova di maturità per i miei giocatori, chiamati a dare continuità alle buone prestazioni in coppa. Oltre a non sottovalutarla, dovremo cercare di segnare molti gol come hanno fatto le altre squadre, perché potranno essere decisive per la differenza reti al termine della stagione in caso di arrivo a pari punti in classifica: bisognerà quindi dare il massimo fino all’ultimo secondo”.

La Mernap si tuffa nella seconda parte della stagione da quinta della classe con un distacco di sei punti dalla vetta. “Dobbiamo pensare ad una partita alla volta e cercare di lasciare per strada meno punti rispetto al girone d’andata. Alla squadra chiedo di essere più cinica e determinata per raggiungere il suo obiettivo, mostrando ogni volta l’atteggiamento che ha avuto in coppa”.