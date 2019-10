Calcio a 5, la Mernap vince e convince. Bologna liquidata con un punteggio tennistico

Vince e convince. La Mernap non tradisce le aspettative e trionfa anche nella prima partita di fronte ai propri tifosi imponendosi con un tennistico 6-2 sull’Airone Bologna. Dopo il fischio d’inizio le squadre si studiano per alcuni minuti senza inventare grandi cose, l’Airone attacca e la Mernap dimostra una buona tenuta difensiva. La gara si sblocca a metà della prima frazione con Venturelli, specialista nello sfuggire in velocità al proprio marcatore sulla corsia di destra e concludere efficacemente a rete con un forte tiro centrale. Seguono le reti firmate da Putti e da Rezki che consentono ai faentini di chiudere il primo tempo in vantaggio 3-0.

Nella seconda frazione parte meglio l’Airone, Barberio al 4’ inventa un gol approfittando di una delle poche sbavature difensive della Mernap. Il gol degli ospiti però è un fuoco di paglia perché un minuto esatto dopo Maski inizia il suo personalissimo show: segna 3 reti consecutive, esalta il numeroso pubblico di Granarolo e sforna altre giocate di alto livello. Sul 6-1 la Mernap tira il freno a mano e attende il triplice fischio concedendo agli avversari qualche occasione in più, compresi due tiri liberi in cui però Massimiliano Resta si supera chiudendo la saracinesca. In pieno recupero arriva il secondo, meritato, gol dell’Airone siglato da Magotti il quale si infila tra le linee e conclude a rete da pochi metri. Giovedì sera la squadra di mister Stranci tornerà di nuovo in campo per disputare l'anticipo della 3° giornata in casa del Derby Castrocaro secondo in classifica.

Gare del weekend: Derby Castrocaro 10-1 Sporting Pianorese, Balca 3-4 Reno Molinella, Ass Club Castel S.Pietro - Dragons Rimini (Rinviata), X Martiri Ferrara 3-3 Campanella, MERNAP 6-2 AIRONE BOLOGNA, Russi 1-4 Futsal Molinella.

Classifica: MERNAP FAENZA 6; Derby Castrocaro e X Martiri Ferrara 4; Ass Club Castel S.Pietro*, Futsal Molinella, Reno Molinella, Airone Bologna, Russi 3; Campanella Imola 2; Dragons Rimini*, Balca e Pianorese 0. *Una partita in meno