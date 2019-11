Calcio a 5, la nuova Mernap di Francesco Ghera riceve il Castel San Pietro

Il nuovo corso della Mernap affidato a coach Francesco Ghera, parte con il big match casalingo contro l’Ass. Club Calcio a 5 Castel San Pietro in programma domenica alle 18 tra le mura amiche della palestra della scuola media di Granarolo Faentino in via Martiri di Felisio. Uno scontro diretto fondamentale per i rossoneri, intenzionati a riprendere la marcia verso l’alta classifica.

“Ho scelto di venire alla Mernap per l’entusiasmo che ho visto nella dirigenza e in tutto l’ambiente - spiega Ghera -. Di solito ho sempre guardato la categoria prima di scegliere una squadra, ma questa volta mi sono fatto conquistare dal progetto ambizioso. In settimana ho diretto soltanto due allenamenti, lavorando con il gruppo soprattutto dal lato caratteriale, cercando di portare nei giocatori la mia mentalità. Voglio dalle mie squadre che ognuno dia il massimo ad ogni partita dopo aver fatto tutto quello che si è preparato in settimana e che esca dal campo senza avere rimpianti: questo deve essere il primo pensiero ed è ancora più importante dell’ottenere il risultato".

"Contro il Castel San Pietro voglio vedere un gruppo che lotta e che non si tira mai indietro e che mette il doppio delle solite energie, perché in casa non possiamo concedere punti - conclude -. Il nostro campo deve diventare un fortino inespugnabile. Sono convinto di allenare giocatori di valore e con grandi qualità e dobbiamo lavorare molto per farle venire fuori. Serviranno tempo e pazienza, ma con l’impegno e lo spirito giusto ce la faremo". L’Ass. Club Calcio a 5 occupa il secondo posto in classifica con 12 punti, uno in più della Mernap. Con 12 reti subite ha la miglior difesa del girone.