Calcio a 5, Mernap a caccia della qualificazione in Coppa Italia

Match point. La Mernap si trova tra le mani una grande occasione per passare il primo turno di Coppa Emilia Romagna, entrando così nei quarti di finale. La grande vittoria per 12-3 contro il Derby Castrocaroterme nella prima giornata, permette ai rossoneri di chiudere i conti sabato a Rimini sul campo dei Dragons (gara in programma alle 15) rendendo così inutile la sfida dell’ultimo turno. Vincendo infatti i faentini sarebbero matematicamente primi. Attenzione però a non sottovalutare i riminesi, perché in campionato sul campo di Granarolo hanno messo a dura prova la Mernap pareggiando 2-2.

“Abbiamo una grande occasione e vogliamo sfruttarla al meglio – spiega mister Francesco Ghera -. Sono molto contento di come la mia squadra abbia interpretato la prima gara di Coppa Emilia Romagna e credo proprio che si inizino a vedere i frutti del duro lavoro che stiamo facendo da un paio di mesi. Dobbiamo ancora migliorare e crescere, ma lo spirito e l’atteggiamento sono quelli giusti e ora bisogna continuare su questa strada. Per battere Rimini dovremo restare concentrati e attenti dal primo all’ultimo minuto, perché affronteremo un avversario che non molla mai come si è visto anche in campionato. Inoltre per i Dragons sarà una gara da non fallire: con una sconfitta sarebbero fuori dalla coppa, mentre vincendo si giocheranno il passaggio del turno nell’ultima gara con il Castrocaroterme. Sono certo che anche questa volta i miei ragazzi daranno il massimo: la Coppa Emilia Romagna è un obiettivo della società e tutti noi vogliamo arrivare il più lontano possibile”.