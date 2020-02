Calcio a 5, Mernap corsara a Bologna nel segno di Zaniboni

E’ una bella Mernap quella che nel sabato pomeriggio bolognese sconfigge in trasferta 1-6 l’Airone 83. La squadra di mister Ghera ha dato vita ad un’ottima gara soprattutto nel primo tempo beneficiando della tripletta di Andrea Zaniboni e dei gol di Zin Dine e Venturelli. I faentini grazie al risultato conseguito restano al terzo posto e allungano sul Campanella, sconfitto in casa dalla X Martiri Ferrara.

La partita

Bastano appena 2’ alla Mernap per sbloccare la gara e 7’ a Zaniboni per segnare definitivamente la partita. Il centrale faentino infatti prima si muove per vie centrali insaccando nell’angolino destro della porta bolognese, poi raddoppia sfruttando efficacemente un lancio di Venturelli attraverso il quale il difensore faentino si ritrova a tu per tu con l’estremo difensore dell’Airone Giuliano. Non si fa attendere nemmeno il terzo gol di marca rossonera, un minuto dopo infatti Zin Dine mette la propria firma sul tabellino triangolando con Maski. Gioca bene la Mernap che produce tanto ma si scopre leggermente. I rossoneri però possono contare su un Cicognani in gran forma che respinge sull’insidiosa conclusione di Gerosa, unico reale pericolo proveniente dai padroni di casa nel primo tempo. Passano i minuti, Maski e Leonardi divorano due occasioni clamorose, poi al 14’ Zaniboni segna ancora sugli sviluppi di un corner. La prima frazione si chiude successivamente con il gol di Venturelli e con l’incrocio dei pali scheggiato da un tiro di De Martino all’ultimo secondo.

Nella ripresa non si registrano azioni particolarmente degne di nota da ambo le parti. La Mernap cala, l’Airone prova il tutto per tutto con mister Vanni che ricorre prima ad un portiere di semi movimento interpretato da Palombizio, poi al quinto vero e proprio con Fontana. La mossa però non da i frutti sperati e l'unico gol dell'Airone arriva grazie alla sfortunata deviazione di Leonardi nella propria porta che non regala un meritato clean sheet al portiere Cicognani, autore di numerose parate decisive compreso un calcio di rigore respinto a Bastia. Nonostante molte imprecisioni e gli attacchi ripetuti dei bolognesi la Mernap riesce comunque a spuntarla molto bene. A 2’ dalla fine Venturelli chiude la partita recuperando palla e segnando il sesto gol a porta vuota. Sul finire di gara Maski si farà parare un tiro libero da Palombizio.

AIRONE 83 BOLOGNA: Giuliano, Magotti, Franchino, De Martino, Bastia, Cravanzola, Fontana, Gerosa, Monari, Barberio, Palombizio. All. Vanni

MERNAP FAENZA: Cicognani, Zaniboni, Putti, Maski, Venturelli, Brunelli, Leonardi, Zin Dine, Gatti, Rezki. All. Ghera

Marcatori: 2’, 7’ e 14’ Zaniboni (M), 8’ Zin Dine (M), 16’ e 58’ Venturelli (M), 46’ Aut. Leonardi (A).

Ammoniti: Cravanzola (A), Venturelli (M).

Espulsi: Nessuno

Note: Primo tempo 0-5.