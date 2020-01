Calcio a 5, Mernap qualificata agli ottavi di coppa

La Mernap vince ancora e si qualifica agli ottavi di Coppa da prima classificata nel mini girone. Nel weekend la squadra manfreda ha sconfitto a Bellaria i padroni di casa della Dragons Rimini, rimontando il doppio svantaggio iniziale firmato da Chaknaoui. I rossoneri mai domi, dopo un inizio in chiaroscuro sono riusciti ad agguantare il pareggio prima del riposo grazie a Yassine Maski, sempre più decisivo nel gioco di mister Francesco Ghera. Nella ripresa, anche per le dimensioni ridotte del campo, il gioco è proseguito a ritmi alti. Sempre Maski dopo pochi secondi ha firmato la tripletta personale portando in vantaggio i faentini, cui è seguita dopo 7’ la risposta dei padroni di casa intenzionati a non cedere il passo alla squadra rossonera. Infine, poco dopo la metà del secondo tempo, Venturelli ha tolto le castagne dal fuoco alla banda di mister Ghera depositando in rete per il definitivo 4-3 che vale la seconda vittoria consecutiva della Mernap dall’inizio del nuovo anno.

Dragons Rimini: Michelotti, Rojas Goycochea, Chaknaoui, Lattanzi, Fihri, Figueroa, Hadine, Ari Montano, Er Raissouni, Miele, Michelotti, Lo

Giudice. All. D’Amico

Mernap Faenza: Resta, Putti, Zaniboni, Gatti, Leonardi, Venturelli, Maski, Zin Dine, Slimani, Brunelli, Tedesco. All. Ghera

Marcatori: 7’pt, 10’pt e 9’st Chaknaoui (R), 21’pt, 27’pt, 1’st Maski (M), 17’st Venturelli (M)

Ammoniti: Maski, Zin Dine