Calcio a 5, pesante sconfitta per il Faventia contro l'Eta Beta Fano

La penultima giornata di Serie B vede il Faventia uscire sconfitto per 6-1 dal campo dell’Eta Beta Fano. Al fischio finale l’esultanza degli uomini di mister Mariotti per la matematica qualificazione ai playoff riassume senza mezzi termini la ancor più grande delusione dei manfredi per il campionato decisamente sotto le aspettative. La direzione del match, infatti, si capisce dopo pochi minuti di gioco quando Tronconi, schierato titolare dal primo minuto sbaglia uno stop rasoterra allungandosi il pallone in direzione di Bei, che d’esperienza anticipa tutti e manda in rete facilmente. Il Faventia prova a raddrizzare la partita ma la troppa leziosità non premia gli uomini di Castellani che sbagliano prima in attacco mangiandosi numerose occasioni e poi nuovamente in difesa concedendo a Peverini la possibilità di raddoppiare. La bella rete di Gatti a metà tempo serve solo a rendere meno amaro il passivo perché dopo altri 2 minuti Ettaj chiude definitivamente la partita. Nella seconda frazione la superiorità dei padroni di casa è schiacciante e così il Faventia subisce altri 3 gol collezionando la 12esima sconfitta stagionale.



Eta Beta Fano: Bruno, Pietrelli, Capotosti, Molini, Lourencete, Ettaj, Severini, Cirillo, Bei, Peverini, Ragone, Bacciaglia. All. Mariotti

Faventia: Tronconi, Gatti, Bezzi, Caria, Cavina A., Cavina M., Zorzetto, Barbieri I., Lesce, Leonardi, Hassane, Resta. All.Castellani

Marcatori: 2’pt Bei (E), 8’pt Peverini (E), 11’pt Gatti (F), 14’pt Ettaj (E), 6’st e 12’st Cirillo (E), 18’st Pietrelli (E).

Ammoniti: Cavina M.(F), Pietrelli (E).