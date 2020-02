Calcio a 5, scontro playoff per la Mernap in casa dell’Airone 83

Sfida playoff per la Mernap, impegnata sabato alle 15 sul campo dei bolognesi dell’Airone 83, formazione distante dai faentini soltanto quattro punti. All’andata i rossoneri vinsero 6-2, ma da quell’incontro i felsinei sono cresciuti molto e soprattutto davanti al pubblico amico hanno sempre giocato ottime gare. Per la Mernap sarà dunque un bel banco di prova da interpretare con la giusta mentalità dopo la vittoria per 27-0 maturata in casa contro la Pianorese.

“Mi aspetto una gara molto dura e fisica – sottolinea l’allenatore Francesco Ghera – contro una squadra in grande crescita che sta mettendo in difficoltà tutti gli avversari. Fondamentale sarà avere l’approccio giusto per non farci sorprendere ed imporre subito il nostro gioco. Non bisognerà pensare alla precedente partita contro lo Sporting Pianorese, ma concentrarsi soltanto su un match che deve essere giocato con l’atteggiamento di chi vuole vincere ad ogni costo. I punti in palio sono fondamentali per entrambi, perché l’obiettivo comune sono i playoff: dobbiamo fare di tutto per conquistarli”.