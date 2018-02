Calcio a 5, Serie B: Faventia in cerca di riscatto contro l'Alma Juventus Fano

Archiviata la terza sconfitta consecutiva in campionato il Faventia torna in campo in cerca di riscatto. Sabato pomeriggio al Palacattani infatti, i manfredi riceveranno la visita dell’Alma Juventus Fano di Fabrizio Mascarucci, un avversario ostico e reduce anch’esso dalla sconfitta per 4-2 contro il Futsal Cobà. Se però nel caso della squadra marchigiana la vittoria manca da appena un turno, lo stesso non si può dire dei faentini, i quali non vanno a punti dal 16 Dicembre scorso, una crisi di risultati che però finora non ha compromesso del tutto le ambizioni di qualificazione ai playoff.

“Non c’è nessuno che voglia vincere più di quanto voglia io - chiarisce Castellani durante la consueta conferenza stampa della vigilia - e speriamo che la prestazione di sabato ponga fine a questa serie negativa. Certamente non sarà facile contro l’Alma Fano perché sono una squadra giovane che ha dato del filo da torcere a tutti ma i giocatori del Faventia possono spostare gli equilibri di una partita ed è proprio questo che mi aspetto da loro”.

Per la partita contro l’Alma Juventus Fano dovrebbe tornare a disposizione Lorenzo Lesce, grande assente nell’ultimo mese. Il tecnico però sottolinea che le più grandi carenze si sono verificate in fase difensiva. “Non possiamo nasconderci, bisogna ammettere che contro l’Ancona non siamo scesi in campo - continua Castellani - Lorenzo Lesce è un giocatore importante che ci è mancato e che certamente sarà convocato, fermo restando che valuteremo le sue condizioni e che non sarà al cento per cento. Credo però che la vera mancanza nelle scorse partite sia stata a livello difensivo e soprattutto caratteriale, una squadra che ambisce ai playoff non può subire così tanti gol. Abbiamo lavorato bene in queste settimane ma in campo dobbiamo ritrovare la convinzione dei nostri mezzi, ci vuole la voglia di riconquistare i palloni, di ripartire e di fare gol".