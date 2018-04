Calcio a 5, Serie B: finisce con un pareggio la stagione del Faventia

Il Faventia conclude la stagione dove e come era cominciata lo scorso settembre, a Forlì con un pareggio in rimonta degli avversari. L’ultima partita stagionale riassume pienamente in toto l’annata travagliata dei manfredi, incapaci di esprimere il proprio gioco nonché decisamente sfortunati come al quinto minuto del primo tempo quando, dopo il vantaggio forlivese Andrea Cavina scivola cercando di spostare il pallone dalle gambe di Gardelli, il quale tuttavia riesce a calciare lo stesso prendendo prima la palla e poi la caviglia. Cavina non rientrerà più in campo ed anzi verrà trasferito al Pronto Soccorso in ambulanza. Il primo tempo si chiude dunque sull’1-0 senza altre grandi emozioni.

Nel secondo tempo il Faventia trova orgogliosamente il pari con Hassane lesto ad ribattere in rete una conclusione di Marco Cavina smanacciato dal portiere biancorosso. A 5’ dalla fine Sula già ammonito tocca il pallone con la mano e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Col vantaggio numerico in campo il Faventia trova allora la via del gol al 17’ quando Lesce va via sullo stretto e conclude a botta sicura in rete. Il Forli però non ci sta e si volta all’attacco. Un minuto dopo Casagrande trova la conclusione vincente che chiude definitivamente la partita ed il campionato.