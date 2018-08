Calcio a 5 Serie B, ufficializzati i calendari: il Faventia debutta in casa col Gubbio

Non riserva sorprese particolari il calendario del nuovo campionato nazionale di Serie B ufficializzato oggi dalla FIGC - LND - Divisione Calcio a 5 attraverso gli organi di stampa. Saranno infatti 11 le squadre che il Faventia targato Placuzzi affronterà nel lungo percorso che inizierà il prossimo 6 Ottobre e che si concluderà il 27 aprile. Molti degli incontri saranno inediti per i manfredi che esordiranno al Palacattani contro la matricola Gubbio, finalista dei playoff nazionali di C1 disputati a Giugno.

Nella seconda e quarta giornata d’andata il Faventia dovrà affrontare due lunghe trasferte a Campobasso in Molise per giocare contro l’attrezzatissima Chaminade e contro il Cus Molise, rispettivamente 4a e 6a forza del Girone F. In mezzo alle due gare i manfredi ritroveranno un’altra compagine umbra: il Gadtch di Perugia, già affrontata lo scorso anno e sconfitta nella gara d’andata per 5-4 grazie alle prodezze di Marco Cavina, Luca Gatti e alla tripletta di Lorenzo Lesce. Quest’ultimo segnò anche nella gara di ritorno, vinta però dal Perugia dello scatenato Caldarelli per 6-3. A Novembre il Faventia invece incontrerà sul proprio cammino gli storici “devils” neroverdi del Città di Chieti, società neopromossa dalla C1 regionale che arriva in B dopo aver dominato letteralmente il proprio campionato. Le 22 vittorie in 26 partite, comprensive di 2 pareggi e 2 sconfitte, i 140 gol fatti e gli appena 64 subiti costituiscono un record per la Serie C1.

Dopo l’impegno abruzzese, il Faventia ritroverà alcune vecchie conoscenze: l’Eta Beta Fano, il Corinaldo il Cus Ancona e soprattutto il Buldog Lucrezia che nonostante il secondo posto conquistato nella precedente stagione sportiva, non era riuscito a conseguire la promozione a causa della sconfitta maturata ai playoff contro l’ostico Futsal Cobà. Nella penultima e ultima giornata di Serie B invece il Faventia disputerà altri due incontri inediti, incontrando gli ottimi pescaresi del Real Dem di Montesilvano e la neopromossa Ascoli all’esordio assoluto nelle categorie nazionali dopo aver trionfato nella Serie C1 marchigiana.

“Complessivamente sono soddisfatto di questo calendario. Siamo capitati - ha commentato l’allenatore del Faventia Davide Placuzzi - in un girone dal livello tecnico alto che presenta anche insidie anche dal punto di vista logistico. Giocheremo in 5 regioni ma trovo positivo giocare la prima e l’ultima di campionato in casa. Oltretutto le prime 3 trasferte più lunghe le affronteremo all’inizio. Sia Campobasso sia Chieti sono campi caldi per cui meglio disputarle subito ed evitarle sul finire del campionato”. Discorso a parte per la preparazione, che inizierà lunedì 27 e per la sosta natalizia in programma dal 23 Dicembre al 4 Gennaio. “La preparazione si protrarrà per 4 settimane e sarà intervallata da due incontri ufficiali di Coppa Italia e Coppa Divisione. Per quanto riguarda la sosta invernale sarà breve e ci sarà poco tempo per preparare le gare della seconda parte di stagione”.