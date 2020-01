Calcio a 5, una Mernap in gran spolvero strapazza il Castrocaro

Tutto facile per la Mernap Faenza che a Granarolo, nella prima partita del nuovo anno valevole per la prima giornata di Coppa Emilia Romagna, ha vinto agevolmente 12-3 sul Derby Castrocaro. Ai rossoneri è bastato un tempo solo per regolare gli ospiti iniziando così nel modo giusto il cammino nella competizione regionale.

Al fischio d’inizio i manfredi, agli ordini di Francesco Ghera hanno impresso da subito il proprio ritmo alla gara e sono passati in vantaggio dopo appena 6’ grazie a Nico Leonardi che, non senza la complicità del portiere ospite Michelacci, in contropiede sulla fascia destra ha concluso a rete di destro a botta sicura. Il raddoppio è poi arrivato al 20’ quando Luca Gatti e Venturelli dialogando al limite dell’area hanno atteso l’inserimento di Maski, il quale ha chiuso la triangolazione in porta per la gioia dei tifosi locali. La prima rete degli ospiti, arrivata due minuti dopo con Briganti non ha impensierito gli abili calciatori della Mernap che nell’azione successiva davano prova di grande determinazione aumentando il vantaggio ancora con lo scatenato Leonardi. Da quel momento Castrocaro pur provando qualche giropalla non è riuscita a trovare molti spazi mentre la Mernap ha dominato il campo segnando ancora con Zaniboni, Maski e Putti, quest’ultimo in particolare è riuscito a segnare il gol più bello della partita segnando, come nella gara di campionato, da centrocampo con un preciso tiro indirizzato all’incrocio dei pali.

Nei primi minuti della ripresa si è vista la reazione degli ospiti che con merito sono riusciti ad andare in rete al 2’ e al 5’ minuto rispettivamente con Gucciardi e con Marco Gatti. La Mernap però non si è scomposta ed ha gestito il vantaggio fino al 15’ quando il solito Leonardi dalla banda laterale è andato via in velocità al proprio marcatore ed ha tirato in porta trovando questa volta la deviazione del difensore Piscitelli. I minuti successivi sono poi trascorsi velocemente con i gol realizzati in serie da Zin Dine, Maski, Putti e da Zaniboni, che con la sua rete a tre minuti dalla fine fissava il risultato sul 12-3 per la squadra di Faenza.

Mernap 12-3 Derby Castrocaro

MERNAP FAENZA: Resta, Putti, Torino, Zaniboni, L.Gatti, Leonardi, Venturelli, Maski, Zin Dine, Slimani, Brunelli. All. Ghera

DERBY CASTROCARO: Michelacci, M.Gatti, Cimatti, Mambelli, Piscitelli, Gucciardi, N’Guessan, Briganti, Lombini, Minotti Camporesi, Armuzzi. All. Casadei

Marcatori: 6’pt e 23’pt Leonardi (M), 20’pt 28’pt e 23’st Maski (M), 22’pt Briganti (C), 26’pt e 27’st Zaniboni (M), 29’pt e 24’st Putti (M),

2’st Gucciardi (C), 5’st M.Gatti (C), 15’st Aut. Piscitelli (M), 16’st Zin Dine (M), 26’st Brunelli (M).

Ammoniti: M.Gatti (C)

Espulsi: nessuno