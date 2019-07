Calcio, a due mesi dall'ultima partita riparte la stagione dei giallorossi

A soli due mesi di distanza dall’ultima gara di playoff a Salò, si alza il sipario sulla nuova stagione giallorossa. Dopo una stagione vissuta sopra le righe dall’inizio alla fine, il Ravenna FC vuole continuare sul solco tracciato in queste stagioni di professionismo, con l’obiettivo ben fisso ad una salvezza da conquistare quanto prima, ma con la voglia di continuare a stupire.

La squadra guidata dal confermatissimo Luciano Foschi e relativo staff, si ritroverà al Benelli, dove verranno eseguiti i test atletici a cura dei preparatori atletici De Maiti e Coralli per poi riprendere nel pomeriggio a Glorie alle 17 con il primo allenamento della stagione 2019/20. Da martedì 16 il lavoro proseguirà nel centro sportivo giallorosso con doppie sedute, una al mattino e una alla sera. Per una settimana, 19 al 26 luglio, la squadra sarà in ritiro presso il Grand Hotel Mattei, che, dopo l’esperienza positiva della scorsa stagione, ospiterà nuovamente i giallorossi, una settimana di focus e di amalgama per il nuovo gruppo.

In attesa della definizione dell’abbinamento per il primo turno della Coppa Italia - TIM Cup previsto per il 4 agosto, sono state definite le date per due impegni amichevoli. La prima di sicuro prestigio, vedrà il Ravenna FC impegnato nuovamente contro una squadra di Serie A, sarà infatti l’Udinese di Igor Tudor a battezzare i giallorossi nel primo impegno stagionale il 20 luglio a Udine (impianto da definire). Il 27 luglio si torna in Romagna per la tradizionale amichevole allo Stadio dei Pini di Milano Marittima contro il Cervia. Per entrambe le gare il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.