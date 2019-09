Calcio, al via gli allenamenti per la scuola della Virtus Faenza

Inizia giovedì la stagione 2019-2020 per la scuola calcio della Società Virtus Faenza. I numeri ufficiali si sapranno solo nelle prossime settimane, ma saranno sicuramente, anche quest'anno, oltre 500 i bambini che praticano lo sport del calcio nella storica società faentina che si annovera come Scuola Calcio Elite e come primo centro di formazione giovanile in Italia del Bologna F.C.

Il settore giovanile nelle scorse settimane ha iniziato regolarmente la preparazione alla stagione calcistica con alcuni giorni di ritiro nell'appennino romagnolo, mentre per le annate 2013-2014- 2015 la stagione inizia oggi con la particolarità che la scuola calcio sarà sempre aperta a tutti per tutto l'anno sportivo. Una squadra importante dal punto di vista dirigenziale e gestionale con Mattia Lucatini Presidente, Nicholas Lucatini Vice e Juri Lucatini Direttore Generale. Figure di prim’ordine anche per lo Staff Tecnico che prevede come Direttore Tecnico il riconfermato Maurizio Giordani, Responsabile delle Tecnica Calcistica Juri Lucatini, Responsabile e Coordinatore della Scuola Portieri Tullio Tabanelli, Responsabile delle Capacità Coordinative e Preparazione Atletica Marco Matulli; quest’ultimo ricoprirà anche il ruolo di responsabile della Scuola Calcio. Infine, un importante ritorno alla Virtus, nel ruolo di Direttore Sportivo: Oscar Tacchi.

E’ inolte già iniziata la stagione della prima squadra della Virtus, che milita in Prima Categoria ed è composta quasi totalmente da ragazzi che provengono dal settore giovanile della società, motivo di vanto per il lavoro fatto negli anni passati, ma anche affezione per una grande famiglia unita nello sport e nei valori.