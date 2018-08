Calcio, al via la campagna abbonamenti del Ravenna Fc

L’anno scorso Ravenna tornava a vivere il professionismo in punta di piedi, con un po’ di diffidenza da parte di alcuni e con la comprensibile timidezza della neopromossa. Un approccio spazzato via dalle mille emozioni vissute insieme, dagli abbracci dopo i goal sotto la curva, dalle vittorie di fila, dai bambini che tornano a chiedere gli autografi ai giocatori.

"Iterum rudent leones", i leoni tornano a ruggire. Mai come quest’anno il motto del Ravenna Fc è perfettamente adeguato alla squadra, e mai come quest’anno si tornerà a condividere insieme questa profonda passione per i colori giallorossi. "#LaRomagnaSiamoNoi" è lo slogan della campagna abbonamenti che da martedì permetterà a tutti i tifosi di tornare a popolare il Benelli e ad assaporarne le emozioni fino all’ultimo respiro. Uno slogan che è un premio a un percorso partito dal basso, un percorso esaltante che ci ha riportato al vertice della nostra terra, un premio per chi c’era a Ghivizzano, a Russi, al freddo contro il Pordenone, un premio a chi ci ha sempre creduto. Un premio che si concretizza nell’impegno da parte della società a mantenere i prezzi dell’anno scorso per tutti gli abbonati: chi condividerà la propria passione portando un nuovo amico ad abbonarsi, inoltre, avrà diritto a un sconto sull’abbonamento di 20 euro per sè e per il nuovo abbonato. Altre importanti novità sono le tariffe promo per gli Under18 che sono state abbassate rispetto all’anno scorso, e una tariffa agevolata per gli universitari. Ultimo ma non meno importante una promozione per le famiglie che, acquistando tre abbonamenti insieme, potranno godere di uno sconto e tifare tutti insieme la squadra del cuore.