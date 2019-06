Calcio, Alessandro Moregola è il nuovo allenatore del Faenza

Alessandro Moregola è il nuovo allenatore del Faenza calcio che giocherà nel campionato di Promozione. Nato a Ravenna il 31 maggio 1965, fino a oggi ha lavorato nel settore giovanile manfredo come tecnico prima della squadra Allievi 2002 e poi degli Allievi 2003.

“Per me – dice Moregola - è una soddisfazione poter guidare la Prima Squadra di una società di blasone come il Faenza. Ritengo la scelta della società come conseguenza e gratificazione del lavoro svolto nel settore giovanile in questi ultimi due anni. Sono onorato per la scelta del club, arrivata in tempi brevi dopo la fine del rapporto tecnico con Fulvio Assirelli che ringrazio per il dialogo e la collaborazione che c’è sempre stata. Siamo all’anno zero nel senso che si deve ripartire dopo la discesa in Promozione. Il mio impegno – aggiunge Moregola- sarà massimo perché la squadra, che sarà impostata sui giovani come tradizione del Faenza calcio, possa proporre un gioco piacevole e fare bene. Lavorerò in sintonia con il direttore sportivo Nicola Cavina che mi ha chiamato qui due anni fa nel settore giovanile”.

Il diesse Nicola Cavina, al lavoro per costruire una nuova squadra imperniata sui giovani, dice: “Alessandro Moregola ha il profilo giusto per rilanciare il Faenza. Ho insistito molto per averlo nel nostro Settore Giovanile due anni fa. Conosce bene la categoria e le esigenze societarie”. Moregola potrà lavorare in un ambiente che già ha avuto modo di conoscere in questo biennio, facendo bene con le squadre Allievi in campionati competitivi, e potrà giovarsi di una lunghissima esperienza notevolissima e vincente.

Alessandro Moregola allena da più di tre decenni avendo iniziato quando ancora giocava, a 19 anni. Dopo aver militato come calciatore nel settore giovanile di varie squadre ravennati e poi nelle prime squadre di Alfonsine, Classe e Low Street, ha proseguito ad allenare: una lunga carriera passata in varie formazioni del settore giovanile di Real Ravenna, Adriatica Poggi, Cervia, Bagnacavallo, Classe, Ravenna e nelle prime squadre, tra Promozione e Prima Categoria, a Bagnacavallo, Classe e Low Ponte. Al suo attivo la vittoria di due campionati di Prima con passaggio in Promozione alla guida di Low Ponte e Bagnacavallo a livello senior, e tre campionati giovanili, due interprovinciali con Ravenna, uno regionale con Cervia oltre a numerosi tornei. Negli ultimi due anni ha guidato altrettante formazioni Allievi del Faenza calcio, prima i 2002 e poi i 2003.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!