Calcio, all'Alfonsine Riccardo completa il 'duo Innocenti'

Riccardo completa il "duo Innocenti". Oramai non è più un mistero: anche quest'anno l'ex professionista vestirà la maglia biancazzurra assieme al fratello Federico. Entrambi inossidabili (1980 Federico, 1974 Riccardo) e punti fermi della formazione di Gori. Riccardo ha girato l'Italia per il suo sport preferito, vestendo (tanto per citarne alcune) le maglie di Gualdo, Gallipoli, Val di Sangro e Marcianese, Taranto, Barletta, Andria Bat, Alma Juventus Fano e Sorrento tra Serie C1 e C2. Dopo 3 anni di Ravenna, però, ha pensato di giocare nella stessa squadra di suo fratello (dopo averlo affrontato già in campo), e ora è al suo terzo anno in biancazzurro, approdato qui con l'avvento di Mattia Gori come allenatore.