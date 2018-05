Calcio, anche Castori e Guidolin al Memorial professionisti-dilettanti Filomena Vaina

L'associazione sportiva iSoccerP - International Soccer Player oganizza il Memorial Filomena Vaina, una manifestazione sportiva pro New Life For Children Onlus. Si tratta di una partita di calcio a scopo benefico fra allenatori professionisti e dilettanti che si disputerà domenica 27 maggio presso lo Stadio Comunale di Porto Corsini, in via Baiona 314. L'evento si aprirà alle 17 con una partita che vedrà la partecipazione di due formazioni di giovanissimi, cui seguirà alle 18 il confronto fra le compagini degli allenatori.

Hanno confermato l'adesione personalità dello sport e dello spettacolo, quali: Fabrizio Castori, Davide Ballardini, Gianluca Atzori, Massimo Bonini, Masimo Gadda, Giuseppe Pregnolato, Francesco Domini, Giancarlo Magrini, Corrado Orrico, Francesco Guidolin, Krassimir Čomakov, Roberto Bacci, Paolo Stringara, Nunzio Falco, Valerio Nati, Marco Rossi, Enzo Romano, Maurizio Stecca, Francesco Damiani, Fio Zanotti, Paolo Mengoli.