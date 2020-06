Calcio, anche il Ravenna partecipa alla prima edizione della "Lions Cup"

Nel segno della cooperazione, del fair play e della lealtà sportiva nasce la ‘Lions Cup’, torneo virtuale, che racchiude al suo interno società che hanno come unico comune denominatore il Leone, chi nel simbolo e chi nel nome. Fifa 20 a fare da cornice alle otto squadre partecipanti, ciascuna rappresentata da un proprio calciatore come player e divise in due gironi. Quindici le partite totali e tutte in diretta su Twitch. Si parte martedì 2 giugno, la fase a gironi terminerà il 9 giugno, le semifinali previste per il 10 giugno e la finale l’11 giugno.

GIRONE A

Picerno (Emanuele Santaniello)

Potenza (Sebastiano Longo)

Pro Vercelli (Lorenzo Grossi)

Sicula Leonzio (Tino Parisi)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

GIRONE B

Frosinone (Nicola Citro)

Ravenna (Cristian Cauz)

Vibonese (Gabriele Bernardotto)

Viterbese (Giuseppe Scalera)