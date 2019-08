Calcio, buona la prima per il Ravenna: Sanremese battuta con un gol

Buona la prima del Ravenna, che ha debuttato in Coppa Italia con una vittoria. Al "Benelli" i ravennati hanno avuto la meglio sulla Sanremese, sorpassata per un gol. La partita si fa subito in discesa quando al 9° minuto i romagnoli vanno in vantaggio con Raffini. Questo galvanizza la squadra di casa che continua ad attaccare, tenendo sotto pressione l'avversario. Al 41° Ravenna vicino al raddoppio da calcio d'angolo, ma Jidayi non è preciso. Secondo tempo senza picchi, nel Ravenna chi si mette più in vista davanti alla porta avversaria è Nocciolini. Il triplice fischio sancisce la vittoria della squadra di casa.