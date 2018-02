Calcio, Cervia premia i tifosi più 'affezionati'

L’As Cervia calcio 1920 ha deciso di premiare i tifosi più affezionati, che da tempo seguono il Cervia e amano la propria squadra. Ai tifosi viene regalata la tuta ufficiale della squadra da parte del Direttore sportivo Ivan Tisci e del Capitano Matteo Bondi. Fra i premiati Maicol Risi e Luigi Pira. "E’ un gesto di riconoscimento - ha dichiarato la dirigenza del Cervia calcio - per ringraziare i tifosi che da sempre ci seguono con affetto. Crediamo che questo sia un modo per valorizzare le persone che credono nella propria squadra e nel calcio come uno sport sano ricco di divertimento e di emozioni".