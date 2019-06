Calcio, colpo di mercato per l'Alfonsine: ingaggiato Rivolino Gavoci

Il DS Luca Martini esegue una mossa da scacco matto: per l'attacco viene preso il talentuoso e blasonato 27enne Rivolino Gavoci, nato in Albania ma oramai italiano a tutti gli effetti. Prodotto del settore giovanile del Cesena, inizia in Serie C2 nel Santarcangelo; segue un anno al Cesena (Serie B), poi si accasa al Romagna Centro per due anni, segnando 20 reti a stagione; passa al Pontedera in C, poi torna in D con le maglie di Sambenedettese, Massese, Imolese e Mezzolara. Sarà lui la punta di diamante dell'Alfonsine 2019/20, l'attaccante di peso che si attendeva con ansia. Senza dubbio il suo ingaggio rende ben più concreto il progetto biancazzurro per la nuova stagione in Serie D.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!