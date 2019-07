Calcio, completato il roster degli allenatori di RFC Academy

L’estate del Ravenna FC prosegue nei ferventi preparativi alla prossima stagione: se lato prima squadra il lungo calciomercato attende le prime ufficializzazioni, a livello di settore giovanile la pianificazione per il 2019/20 vede completati i quadri dei tecnici che cureranno la crescita dei giovani leoni giallorossi. La RFC Academy vedrà infatti alla partenza 9 formazioni, dalla Beretti fino ai pulcini 2010.

Partendo dai più giovani infatti troviamo subito la prima new entry, Simone Eviani ex giocatore delle giovanili del Ravenna ai tempi di Corvetta, mentre i pulcini 2009 saranno affidati a Giacomo Bottaro reduce dalla positiva esperienza a Classe. Passando agli esordienti confermatissima la coppia Daniele Biral - Claudio Maldini. Nuovo innesto anche nei giovanissimi 2007 che strano seguiti da Oliveiro e Francesco Nardini, nei 2006 viene confermato Alessandro Stefani, mentre nei 2005 a completare le squadre di giovanissimi si aggiungerà al confermato Ivan Babini, Mattia Casadio. Passando agli allievi l’annata 2004 sarà allenata da Stefano Cassani e Sergio Restano. Inserimento di spessore negli allievi 2003 guidati da Claudio Treggia e Andrea Francalanci, un allenatore di grande esperienza, ex calciatore professionista nel Bologna ai tempi del CT della nazionale Roberto Mancini.

Per quanto riguarda la Beretti sarà seguita da Marcello Ottaviani, Carlo Lancellotti e Matteo Voria. Completano lo staff i preparatori dei portieri Cacciatore, Landini e Tampieri oltre al preparatore atletico Baldelli. “La cosa che in assoluto dobbiamo migliorare è la qualità e l’intensità degli allenamenti, perché il calcio si sta evolvendo in questa direzione - commenta Nevio Valdifiori, responsabile di RFC Academy - Nei nuovi inserimenti abbiamo puntato sullo spirito di, oltre al grande valore tecnico che abbiamo riscontrato in questi ragazzi, abbiamo trovato una grande voglia di venire al Ravenna FC da ravennati, questo è un modo per trasmettere il significato di indossare questi colori. Abbiamo investito su Claudio Treggia per far fare un salto di qualità al gruppo dei 2003 che già nella passata stagione ha dimostrato di avere dei valori importanti. Abbiamo inoltre inserito varie figure rispetto alla passata stagione per potere avvicinare sempre più ragazzi del nostro settore giovanile alla prima squadra".

