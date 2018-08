Calcio, con la conferma di Massimiliano Resta il Faventia "blinda" la propria porta

Con una riconferma che sa di affare il Faventia blinda la propria porta. Dopo i rinnovi di Matteo Conti e Jacopo Tronconi la società manfreda è intervenuta nuovamente sul mercato per assicurarsi le prestazioni del portiere classe 1996 Massimiliano Resta, che nella scorsa stagione aveva indossato la maglia biancazzurra in prestito oneroso dall’IC Futsal di Serie A. Il giovane portiere, che in carriera vanta presenze in Serie A2 e Serie B, è stato preso, questa volta a titolo definitivo, a parametro zero dopo che la società imolese, proprietaria del cartellino aveva svincolato i propri giocatori in seguito alla rinuncia alla massima categoria. Resta, stimato nel ruolo per le solide prestazioni e per l’assiduo impegno in allenamento, aveva esordito nel Faventia a Marzo, proprio contro il Cesena di Placuzzi ospitato e vittorioso al Palacattani per 1-3.

Se non fosse arrivato Resta il Faventia avrebbe comunque concentrato le proprie energie verso l’acquisto di un altro portiere visto che il numero uno manfredo Matteo Conti al termine della scorsa stagione aveva subito un serio infortunio che lo aveva costretto ad un intervento chirurgico e dunque ad un lungo periodo di riposo non ancora terminato. L’unica risorsa in quel ruolo era quindi fino ad oggi l’esperto e affidabile Tronconi, il quale farà anche da "chioccia" al giovanissimo e promettente titolare dell’Under 19 Nazionale Patrick Pagliai, 16enne modiglianese non nuovo a convocazioni in prima squadra. Il valzer dei portieri, che vede coinvolti anche De Falco ed Esposito in U19, si conclude quindi oggi con la conferma-acquisto di Resta che pone fine all’emergenza degli estremi difensori e lancia il Faventia verso la fine del mercato.

Il calciomercato del Faventia

Arrivi: Pozzovivo (c, Forlì), Piallini (c, Cesena), Matteuzzi (c, IC Futsal), Karaja (c, Prato - prestito), Ennaimi (a, Imolese), Venturelli (a, par. zero), Resta (p, IC Futsal);

Partenze: Lesce (a, IC Futsal), Lombardi (c, Pro Loco Reda), I.Barbieri (c, svinc.), Borja Milan (d, svinc), Zorzetto (a, svinc.), Galeotti (p, svinc.), A.Cavina (d, IC Futsal).