Calcio, con una trattativa lampo al Faventia arriva Gabriele Catalano

Con una trattativa lampo il Faventia si è assicurato un forte difensore centrale proveniente dall’Asti. Si tratta di Gabriele Catalano, calciatore classe 1995 che arriverà a Faenza a titolo definitivo dalla squadra Campione d’Italia 2016. Il calciatore tornerà a giocare quindi con “O-Rej” Karaja e Andrea Caria nella formazione manfreda che il prossimo 6 ottobre inizierà il proprio cammino nel campionato nazionale di Serie B 2018-2019.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Asti, Catalano vanta nel proprio palmares diversi campionati regionali con le formazioni Allievi, Juniores e U21 oltre a due campionati di Serie D, uno di Serie C2, una coppa Italia di Serie C e una Coppa Piemonte. Moltissime anche le apparizioni del giocatore nelle finali nazionali giovanili, una finale e una semifinale Scudetto U21 oltre a numerose convocazioni in prima squadra. Con la ripartenza degli orange dalla Serie D, Catalano ha iniziato parallelamente all’attività da calciatore anche un percorso per diventare tecnico allenando le squadre giovanili astigiane. Nell’ambito dell’acquisizione delle prestazioni sportive il Faventia beneficerà in tale senso delle competenze di Catalano che si occuperà di insegnare la tecnica calcistica ai ragazzi delle giovanili della squadra faentina.