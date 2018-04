Calcio, continuano i i tornei di fine stagione dei giovanissimi del Bagnacavallo

Continuano al campo sportivo comunale Secondo Ricci di Bagnacavallo i tornei di fine stagione che coinvolgono i giovanissimi giocatori del Bagnacavallo Calcio e di numerose altre squadre di pari età della provincia. In particolare, i Pulcini 2007, 2008 e 2009 stanno dando vita al torneo "E. Bucchi" e i Primi Calci 2010 al "S. Ricci". Finali e premiazioni del Bucchi si terranno venerdì 4, lunedì 7 e mercoledì 9 maggio sempre a partire dalle 19, finali e premiazioni del Ricci giovedì 10 maggio dalle 18.30. Dal 12 al 26 maggio infine le squadre vincenti del Bucchi si confronteranno con altre squadre professionistiche per il tradizionale "Trofeo Città di Bagnacavallo". Nel frattempo i Pulcini 2008 e 2009 saranno dal 29 aprile al primo maggio a Jesolo per partecipare al torneo internazionale "Venezia Cup".