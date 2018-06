Calcio, Cotignola in festa per celebrare la promozione in Eccellenza

Per la prima volta nella sua storia, al termine di una lunga cavalcata, l’Asd Calcio Cotignola ha conquistato la promozione nella categoria Eccellenza, la massima regionale. Dopo il secondo posto ottenuto nella stagione regolare, la formazione gialloblù ha potuto beneficiare del fattore campo sia nella semifinale che nella finale playoff e lo stadio Vassura si è rivelato un fortino inespugnabile. Per celebrare questo storico traguardo, la società ha organizzato per giovedì 7 giugno la serata Gialloblù: alle 19 allo stadio Vassura avranno inizio festeggiamenti aperti a tutta la cittadinanza, con le premiazioni di tutti i protagonisti di questa storica stagione.

“Sono in questa società da 40 anni, è stata una stagione straordinaria, ringrazio il mister Andrea Folli, il direttore generale Roberto Serra, Dario Mazzotti, Monica Fabbri e tutto lo staff, tutti i volontari che ci seguono e ci aiutano per tutto l’anno - ha dichiarato con grande soddisfazione il presidente Carlo Gulminelli - Anche il settore giovanile sta lavorando molto bene. Ringrazio naturalmente l’Amministrazione comunale per la vicinanza e il sostegno nelle nostre iniziative”. “Desidero esprimere le congratulazioni al Calcio Cotignola, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, per il grande risultato raggiunto - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari - Questa è una vittoria sportiva che porta tanta gioia a tutta la città”.