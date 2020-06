Calcio, da lunedì riparte l'attività della prima squadra del Ravenna

In attesa delle decisioni del consiglio federale del’8 giugno in merito alla ripresa del campionato, i giocatori e lo staff della prima squadra sono stati convocati per la giornata di lunedì, 8 giugno, presso lo stadio Benelli. Tutti i membri della squadra saranno sottoposti ai test previsti dal protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo e saranno di conseguenza a disposizione per l’avvio della preparazione secondo l’iter indicato dal medesimo protocollo.



