Calcio, dopo nove giornate Virtus Faenza ancora imbattuta

Ritorna con un punto dalla trasferta di Villafranca di Forlì contro il Cibox e per la Virtus è un piccolo record: sono solo due le squadre imbattute nel girone G con sole 7 reti subite, la Virtus e il Meldola. Un pareggio a reti inviolate che permette alla squadra faentina di rimanere ancorata alla zona playoff in attesa della partita di domenica 17 novembre in casa, al centro Don Fiorini, contro la Pol. 2000.