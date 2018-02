Calcio, doppietta di Guidone: il Ravenna cade in quel di Padova

Il Ravenna torna da Padova a bocca asciutta. I bizantini sono capitolati per 2-0 sotto i colpi di Guidone, protagonista di una doppietta. Dopo 4' il Padova si vede annullare una rete a Capello per fuorigioco, ma, al 7' lo stesso Capello regala l'assist con un sombrero a Guidone per il vantaggio. Il bomber fa centro anche al 29': Contessa serve in filtrante Guidone, decentrato sulla sinistra, che prova a mettere al centro un traversone molto teso che si insacca direttamente sotto la traversa alle spalle di Venturi.

I giallorossi si fanno pericolosi con Piccoli al 35' e con un colpo di testa di Ierardi al 38'. Nella ripresa il Ravenna si presenta in campo con Maistrello al posto di Costantini e il neo entrato si fa pericoloso al 47'. Ma il Padova controlla senza difficoltà e conquista i tre punti.