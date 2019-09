Calcio, doppio pareggio per le squadre dell'Rfc Academy

Iniziano i campionati nazionali giovanili e il Ravenna Fc scende in campo per il doppio confronto contro il San Marino Academy. Subito grande equilibrio con entrambe le partite che terminano in pareggio con il medesimo punteggio di 2-2. Un po’ di rammarico per l’Under 17 allenata da Claudio Treggia che trova il doppio vantaggio nel corso del primo tempo, ma subisce la rimonta ospite nella ripresa. Soddisfazione per l’Under 15 di mister Babini, che dimostra caparbietà andando a trovare il pareggio dopo essere stata due volte in svantaggio. Doppiette per Prati e Vinci.

Tabellini

Nazionali Under 17

Ravenna FC - San Marino 2-2

Antonini, Castelli, Guerra (26st Coppari), Baccarini, Vultaggio,Laghi (1st Farnedi), De Ioris (15st Santomauro), Angelini, Lamia(26st Chamic), Prati (35st Ghirardini), Mascanzoni (15st Caruso). A disposizione: Catalano, Zizzamia, Bucci. All. Claudio Treggia. Marcatori: Prati (2) 10pt, 30pt.

Nazionali Under 15

Ravenna FC - San Marino 2-2

Miserocchi, Carrozzo F. (23st Scicchitano), Leoni (14st Campana), Siboni, Fantini, Tampieri, Guidi (23st Carrozzo A.), Simoni, Vinci, Correnti, Passanisi (14st Casadei). A disposizione: Billi, Pizzardi, Ravaglia Pedretti. All. Ivan Babini. Marcatori: Vinci(2) 11pt, 34st.