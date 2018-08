Calcio e basket, tornano gli stage gratuiti della Compagnia dell'Albero

La nuova stagione sportiva è alle porte e come ogni anno La Compagnia dell’Albero la inizia con gli stage estivi di calcio e pallacanestro, al via il 28 agosto: l’attività è gratuita e si rivolge a bambini e bambine, che potranno provare e imparare a conoscere questi sport attraverso giochi ed esercizi propedeutici guidati dagli istruttori della Compagnia dell’Albero.

Per gli aspiranti calciatori, lo stage inizierà il 28 agosto e si svolgerà presso il centro sportivo di Via Romea per tre settimane, il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle 19:00 (attività per i nati nel 2011-2012-2013; per le annate 2008-2009-2010 possibilità di prova gratuita dei corsi della Compagnia).

Lo stage di basket si svolgerà invece al Parco Diane Fossey (Il Fagiolo – Viale 14 Luglio - Ravenna), a partire dal 3 settembre e per due settimane, al lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 16:30 alle 17:30 si svolgerà l’attività per i nati nelle annate dal 2008 al 2011 compresi, mentre dalle 17:30 alle 18:30 spazio ai più piccoli (nati dal 2012 al 2015 compresi).