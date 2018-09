Calcio Eccellenza, il Sanpaimola passa a Faenza

Al terzo tentativo il Sanpaimola riesce a superare il Faenza vittorioso nei due precedenti match dello scorso campionato. La squadra ospite è stata più determinata della formazione biancoazzurra di casa apparsa invece sotto tono. Nei primi minuti del match il Faenza provava a fare la partita e ci provava prima con Giacomo Lanzoni dalla distanza e poi con un traversone di Malo senza impensierire però l’ex Baldani.

Al 20’ la squadra biancoazzurra aveva una ghiotta occasione per passare in vantaggio: bravo Tosi a recuperare palla e a tagliare il campo con un traversone che trovava libero Salazar abile a scattare e a tirare di sinistro rasoterra in diagonale, ma non a sufficienza per battere Baldani che respingeva la sfera.

Dopo altri due tentativi di Tosi e Malo non efficaci, si faceva vedere per la prima volta in avanti il Sanpaimola al 41’ con Colino che di testa su tiro d’angolo spediva alto. All’inizio del secondo tempo, il Sanpaimola osava di più trovando un Faenza non reattivo. Al 3’ Mattia Alessandrini veloce sulla fascia metteva al centro un bel cross su cui Carboni interveniva sfruttando il velo di un compagno tirando al volo di poco alto. Il gol del Sanpaimola arrivava appena un minuto dopo quando Simone Alessandrini superava due avversari e tirava a rete con forza da due metri rendendo inutile l’intervento di Calderoni che riusciva solo a deviare il pallone che si impennava e terminava in rete accompagnato sulla linea di porta da Colino. 0-1

Reagiva il Faenza con un tiro di Salazar da fuori, ma poi il Sanpa sfiorava il raddoppio ancora con Simone Alessandrini che si involava in contropiede ed esplodeva un sinistro rasoterra a incrociare che usciva di poco a lato. Dopo un debole tiro di Tosi, era ancora la squadra ospite a rendersi pericolosa con il solito Simone Alessandrini prima fermato da una parata di Calderoni, e poi impreciso nel diagonale.

Negli ultimi minuti il Faenza spingeva disperatamente alla ricerca del pareggio e lo sfiorava al 49’ quando su una furibonda mischia originata da un calcio d’angolo con in area anche il portiere manfredo Calderoni, il tiro di Tosi era respinto sulla linea da Landini che impediva il gol.

Qualche faentino in campo e in tribuna si lamentava per un fallo di mano nella concitata azione, ma l’arbitro Calzone non ravvisava irregolarità. Domenica 7 ottobre il Faenza dovrà cercare il riscatto nella insidiosa trasferta di Castel Maggiore con il Progresso.

Tabellino

FAENZA: Calderoni, Albonetti (18’ st Venturelli), Fantinelli, Bertoni (12’ st Bentini), Gavelli (39’ st Navarro), De Luca, Salazar (12’ st P. Lanzoni), Missiroli, Tosi, G.Lanzoni (18’ st Gardenghi), Malo. A disposizione: Tassinari, Savioni, L. Franceschini, Teleman. All. Assirelli

SANPAIMOLA: Baldani, M. Alessandrini, Mengolini, Errani, Landini, Gabrielli, Borini, S. Alessandrini (37’ st Maranini), Colino (27’ st Vincenti), Carboni (45’ st Visani), Pioppo (47’ st Fall). A disposizione: Leoni, Ragazzini, Tabaku, Alpi, Strazzari. All. Tinti

Arbitro: Calzone di Ravenna – assistenti: Capritta e Ajdinovski di Ravenna

Rete: 4’ st Simone Alessandrini

Ammoniti: Albonetti, Baldani

Angoli: 4-8

Recupero: 1’- 5’