Calcio femminile, Asia Muratori ritorna in giallorosso

Il Ravenna Women Fc ha raggiunto l’accordo con Asia Muratori per il suo ritorno in giallorosso. La centrocampista classe 1999, dopo una stagione a Cesena, torna a vestire la maglia delle leonesse romagnole. "Sono molto contenta di tornare a vestire questa maglia e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi che abbiamo fissato - spiega la calciatrice - Quello che mi ha convinto è sicuramente il progetto ma anche tornare vicino casa e rivedere le mie compagne e le mie amiche. Sono pronta per iniziare questa avventura".