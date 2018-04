Calcio femminile, Biancorosse sfortunate fermate dal Chievo

Paga a caro prezzo l’unica disattenzione difensiva del match il Ravenna Woman, bloccato sull’1-1 di sabato dal Chievo Verona. Le biancorosse disputano una buona partita e trovano il vantaggio nella ripresa, ma nel finale, appena dopo essersi guadagnate la superiorità numerica, subiscono l’inaspettato pareggio. Nel finale la sfortuna ferma sul palo la conclusione di Burbassi e il Ravenna non va oltre il pareggio nonostante un netto predominio nel gioco.

Primo tempo: al fischio d’inizio Mister Lorenzini e Rizzo ripropongono il modulo vittorioso a Tavagnacco e il Ravenna parte con il pallino del gioco subito in mano. Nei primi 5’ ci provano Principi ed Errico da fuori area, ma le conclusioni non impensieriscono Gritti. Il Chievo prova ad alzare il baricentro, ma all’11’ è Baldini a sfiorare il gol anticipando l’uscita del portiere ospite su bell’imbeccata di Principi. Le squadre si affrontano su buoni ritmi, ma la prima frazione resta avara di occasioni. Il Chievo perde Daiana Mascanzoni per un brutto infortunio, ma le padrone di casa non sfruttano l’emergenza in difesa delle venete. Al 27’ il tentativo di Errico sugli sviluppi di un calcio d’angolo è murato e 3 minuti più tardi le biancorosse protestano per un contatto in area su Baldini. Il Ravenna prova a fare la partita, ma manca spesso nell’ultimo passaggio e torna negli spogliatoi senza creare ulteriori occasioni, mentre sono le ospiti a sfiorare il vantaggio all’ultimo minuto con Sardu che calcia alto da posizione ravvicinata.

Secondo tempo: in apertura di ripresa le biancorosse continuano a fare la partita e al 48’ una bella azione corale porta a una doppia conclusione prima di Principi e poi di Casadio, entrambe respinte. Il Chievo si fa vedere in avanti con le conclusioni da fuori di Coppola e Sardu, facilmente bloccate da Guidi, ma il tema del match non cambia. Al 55’ ancora Casadio si inserisce e riceve in area e il suo tiro viene ribattuto, ma il gol è nell’aria e le padrone di casa passano in vantaggio un minuto più tardi, quando un pregevole tacco di Baldini smarca nuovamente Casadio al limite dell’area piccola. Gritti compie il miracolo, ma la stessa Casadio insacca sulla ribattuta il vantaggio biancorosso. Il Ravenna amministra bene il risultato per 20’, poi al 76’ Coppola ha una grande occasione su un pallone non trattenuto da Guidi, ma sbaglia da due passi. Stessa sorte capita a Pugnali che due minuti dopo non sfrutta un errore in mischia della difesa ospite. All’82’ Burbassi si invola verso la porta veneta e Varriale spende l’espulsione per evitare il raddoppio. La scelta paga incredibilmente un minuto più tardi quando la difesa biancorossa si fa trovare impreparata sul l’inserimento di Fuselli, che batte Guidi in uscita e pareggia la partita. Il Ravenna si riversa in avanti alla ricerca della vittoria senza troppo ordine, ma nel recupero sfiora il gol vittoria con Burbassi che devia un cross di Pittaccio cogliendo in pieno il palo.

Il tabellino

Ravenna Woman – Chievo Verona 1-1

Ravenna (4-3-1-2): Guidi; Tucceri, Manieri, Alunno, Quadrelli; Errico, Campesi (90’ Pittaccio), Casadio (77’ Carrozzi); Principi; Baldini (70’ Burbassi), Pugnali. A disp.: Tampieri, Cuciniello, Costantino, Barbaresi. All.: Rizzo.

Chievo (4-4-2): Gritti; Faccioli, Salamon (46’ Bissoli), Varriale, Mascanzoni Da. (26’ Coppola); Riboldi, Sardu, Mascanzoni De. (59’ Tombola), Solow; Boni, Fuselli. A disp.: Visentini, Zamarra, Benincaso, Montecucco. All.: Zuccher.

Reti: 56’ Casadio, 83’ Fuselli

Amm.: Errico, Salamon

Esp.: 82’ Varriale

Arbitro: Davide Giacometti di Gubbio. Assistenti: Christian Ballardini e Pasquale Mauro di Ravenna.