Calcio femminile, cambio di allenatore per il Ravenna Woman

La società Ravenna Woman ha esonerato Mirco Balacich dalla guida tecnica della squadra. "E' un annuncio che facciamo con dispiacere - spiegano dalla società - Non è mai piacevole modificare un progetto partito a luglio con idee ben precise, ma quando la situazione di classifica a gennaio non aiuta, purtroppo la scelta più facile risulta quella di cambiare l’allenatore. La società desidera quindi ringraziare Mirco Balacich per l’impegno e la serietà dimostrate in questi mesi, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il futuro. La nuova guida tecnica verrà annunciata nei prossimi giorni".