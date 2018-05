Calcio femminile, dopo il ricorso le biancorosse sfidano il Pink Bari allo spareggio

In seguito all’interpretazione che il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd ha dato sul regolamento, il Ravenna Woman è atteso da un primo spareggio nel difficile cammino verso la salvezza. Le Biancorosse dovranno quindi affrontare il Pink Bari, sabato alle 15 allo Stadio “Galileo Speziale” di Montesilvano, per determinare chi sarà retrocesso direttamente in Serie B e chi invece disputerà l’ulteriore spareggio con le finaliste perdenti dei playoff di Serie B.

La società romagnola ha presentato ricorso al Coni chiedendo l’annullamento del provvedimento del Dcf, oltre ovviamente alla sospensione dello stesso in attesa del giudizio. I tempi molto stretti probabilmente non permetteranno di rinviare la partita e l’incontro si disputerà quindi ‘sub judice’, in attesa della sentenza del Coni. Nei due match disputati in campionato le romagnole hanno raccolto un pareggio fuori casa e una netta vittoria in rimonta per 3-1, griffata dalla tripletta di Pugnali, fra le mura amiche. Il vantaggio negli scontri diretti non è però bastato per evitare la retrocessione diretta e le biancorosse sono quindi chiamate a un ulteriore sforzo. In caso di parità al termine dei 90’ si disputeranno due tempi supplementari ed eventuali rigori. Arbitro dell’incontro sarà Agostino De Santis di Campobasso, assistito da Rossella Capirchio di Pescara e Giada Di Carlantonio di Teramo.