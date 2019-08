Calcio femminile, Filippi riconfermata. Vergani in giallorosso

Giorgia Filippi resta in giallorosso e la squadra bizantina si rafforza con Marta Vergani. Giorgia, centrocampista classe 1996 col vizio del gol, ha chiuso lo scorso campionato con 13 reti. “Quello appena concluso è stato un anno sopra ogni aspettativa arrivando alla soglia della promozione con una squadra molto giovane” esclama. Poi sulle impressioni future: "Quest’anno, oltre a cercare di replicare quanto fatto, cercheremo di fare ancora di più grazie ai nuovi rinforzi puntando a toglierci una bella soddisfazione”. Marta, difensore classe 1997, arriva dall’Inter vantando diverse presenze con la nazionale italiana. Queste le sue parole alla firma: “Sono molto felice di far parte di questo gruppo e del progetto Ravenna. È una squadra che l’anno scorso ha fatto benissimo arrivando terza. Quest’anno le giallorosse si sono rafforzate e spero di poter dare il mio contributo per raggiungere grandi obiettivi”.