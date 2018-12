Calcio femminile, il 2018 del Ravenna Women si chiude con la trasferta in casa del Mozzecane

Ultima gara del 2018 per il Ravenna Women, che domenica farà visita alla Fortitudo Mozzecane, nel match valido per la nona giornata del campionato nazionale di Serie B. Le giallorosse di Mister Piras sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa contro la Roma XIV e occupano il secondo posto in classifica con 20 punti all'attivo, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi, con 24 reti realizzate e 5 subite. Solo 3 punti in meno per le venete che seguono a ruota in classifica a quota 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, con 17 gol fatti e 6 subiti.

In casa Ravenna assente per infortunio la centrocampista Anita Carrozzi, mentre dovrebbe essere del match l'attaccante Arianna Montecucco, assente contro la Roma XIV. Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia, nel primo match stagionale: 2 a 1 il risultato finale della gara disputata a San Zaccaria, decisa dai gol di Burbassi e capitan Cimatti.

"La classifica parla da sola ed esprime tutto il valore della Fortitudo Mozzecane - ha dichiarato l'estremo difensore del Ravenna Women Matilde Copetti - Le venete giocano un ottimo calcio e hanno una squadra ricca di talenti, tra cui spiccano Gelmetti e Pinna, due giocatrici di categoria superiore. Sappiamo che sarà la gara più dura che abbiamo affrontato finora, e dovremo dare il massimo per uscire indenni dal loro campo. Finora abbiamo fatto bene e vogliamo concludere in bellezza il 2018, regalando un Natale felice ai nostri sostenitori." Inizio alle ore 14.30, campo sportivo comunale di Villafranca di Verona.