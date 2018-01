Calcio femminile, il presidente Macori: "Vogliamo salvarci e vincere con l'approccio giusto"

In vista dei decisivi scontri salvezza che vedranno il Ravenna Woman impegnato nelle prossime settimane, primo dei quali sabato pomeriggio in casa contro la Roma,il Presidente Macori - ancora emozionato dopo la rimonta compiuta dalla sua squadra settimana scorsa a Mozzanica - esprime qualche considerazione. “Indubbiamente il pareggio al 94’ è stata una liberazione. È stato molto confortante vedere la reazione della squadra, perché non era facile rimontare da sotto di due reti, ma le ragazze ci hanno creduto fino alla fine. Dobbiamo certamente migliorare nel gioco espresso, ma quello che ci interessava di più era vedere le qualità mentali di questo gruppo dopo il cambio alla guida, e quindi sono contettissimo della risposta avuta dalla squadra".

Dopo un inizio di stagione difficile può essere questo il punto di partenza da cui ricominciare: "Quello che ci serviva era una scossa e penso che sia arrivata - prosegue Macori - Sulle qualità delle ragazze non ho mai avuto dubbi e a mio parere prese singolarmente si tratta di tutte giocatrici forti, ognuna ovviamente con il proprio carattere e le proprie caratteristiche. Questo pareggio ci aiuta a prendere fiducia e mi ha fatto piacere che a realizzarlo sia stata la Pugnali perché in questo modo si è sbloccata. Ha dimostrato di crederci ribadendo in rete dopo una prima ribattuta del portiere e questo è importante perché dimostra forza mentale. Nel tempo abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare fin dove siamo e per questo non voglio neanche pensare di retrocedere. Le possibilità di salvarci per me ci sono tutte perché nel prossimo futuro abbiamo tantissimi scontri diretti da disputare, molti dei quali in casa. Si tratta di partite ovviamente da vincere e che dovremo affrontare con l’approccio giusto, ma sono fiducioso perché le ragazze stanno lavorando bene in allenamento con il nuovo Mister".