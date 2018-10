Calcio femminile, il Ravenna Woman inizia la stagione con un nuovo sponsor

Non poteva nascere sotto migliore auspicio la stagione di Ravenna Woman FC che con la partnership siglata con il Gruppo Martini, l’azienda che per la prossima stagione sarà il main sponsor delle ragazze giallorosse campeggiando con il proprio logo sulle divise gara. La prima squadra di Ravenna Women debutterà domenica alle 15 al “Soprani” di San Zaccaria contro il Cittadella in un match valido per il campionato di Serie B, una squadra giovane, e fortemente motivata che si fregerà già del logo del nuovo partner contando quindi su un giocatore in più. Samuel Gasperoni, presidente della squadra ha commentato così l’accordo raggiunto: “Potersi fregiare di un partner di questo livello è sicuramente una grande soddisfazione, soprattutto perché rappresenta un forte attestato di stima nel nostro progetto. In un sistema in crescita come il calcio femminile italiano cercheremo di essere un punto di riferimento per tutto il territorio, lavorando con progettualità e programmazione per diventarne un’eccellenza come Gruppo Martini ha fatto nel suo campo”